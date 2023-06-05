В Ноябрьске на Дне молодежи выступит популярная певица Mary Gu

Фото: департамент молодежной политики ЯНАО

В Ноябрьске на Дне молодежи, который пройдет в городе впервые, выступит популярная певица Mary Gu. Информацию об этом сообщили в регионально департаменте молодежной политики.

«Mary Gu - вот с кем будем срывать голос на Дне молодежи. Пора собираться в Ноябрьск, встречаемся уже 24 июня», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Главными локациями праздника станут «Ноябрьск-парк», стадион «Ноябрьск» и природно-этнографический комплекс «НУМ».

Участие в фестивале абсолютно бесплатное, но необходима регистрация. Те, кто ее пройдут, смогут поучаствовать в мастер-классах, послушать образовательные лекции от спикеров, посетить зоны для создания блогерского контента, проявить себя в спортивных соревнованиях, показательных выступлениях и прочее.

Кроме того, все желающие смогут познакомиться с героями СВО и присоединится к добровольческим акциям.