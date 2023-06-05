Сотовый оператор в десять раз расширил «цифровую дорогу» в «город северного счастья»

Фото: Кирилл Ляускин

Специалисты МегаФон модернизировали телеком-инфраструктуру в Губкинском, до десяти раз увеличив ее пропускную способность. Для этого сотовый оператор построил здесь новую волоконно-оптическую линию связи.

Для динамично развивающегося города, возраст которого практически совпадает со средним возрастом жителей – 36 лет, качество мобильного интернета является важной составляющей комфортной жизни и деловой активности.

В связи с этим специалисты оператора проложили около четырех километров ВОЛС – от магистральной сети и до узловой базовой станции.

Дополнительно инженеры модернизировали радиорелейные пролеты и значительно расширили транспортные каналы до всех базовых станций.

Все эти работы позволили кратно увеличить скорость сети 4G в населенном пункте, а также улучшить стабильность и помехоустойчивость передачи данных. Теперь в домах и парках, на спортивных, творческих и деловых площадках города средняя скорость LTE превышает 60 Мбит/с. Это втрое выше, чем до модернизации.

– Для высокоширотных регионов наличие скоростных сетей связи - один из ключевых факторов, влияющих на развития этих территорий. Модернизация телеком-инфраструктуры на Ямале обеспечивает не только увеличение объема передаваемого трафика, рост скоростей, но и значительно повышает отказоустойчивость работы сетей мобильной связи. Мы понимаем, как это важно и для жителей населенных пунктов, и для промышленного сектора на полуострове, – отмечает директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Мелихов.