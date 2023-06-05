Ноябрянин спрятал на территории Тарко-Сале 35 свертков с наркотиками

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Тарко-Сале возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Ноябрьска, промышлявшего сбытом наркотиков. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, северянин задержали 28 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

- В принадлежащем мужчине рюкзаке оперативники обнаружили 16 свертков с белым порошкообразным веществом. Злоумышленник признался, что он организовал в городе тайники-закладки и показал полицейским их местонахождение. В ходе осмотра тайников сотрудники изъяли еще 19 свертков с таким же веществом, - прокомментировали в ведомстве.

Проведенная экспертиза показала, что вещество - наркотик синтетического происхождения общей массой около 70 граммов.

Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».