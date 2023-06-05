Фото: Андрей Гаранин, соцсети

В Губкинском простились с Никитой Ярковым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин.

«Сегодня с чувством глубокого уважения Губкинский простился с нашим земляком, смелым, мужественным, настоящим героем - Никитой Ярковым, который в рядах добровольцев ушел защищать Родину. У меня нет слов, чтобы выразить боль утраты и огромную гордость за настоящего воина», - написал управленец в своих соцсетях.

Никита родился и прожил всю жизнь в Губкинском. Здесь же он окончил детский сад и школу №6, затем работал в городском доме культуры «Олимп».

Друзья и знакомые отзываются о Никите как о скромном, добром человеке с чистой душой и большим сердцем. Таким он останется для всех нас!