В Ноябрьске экс-полицейский покрывал пьяных водителей за взятки

Фото предоставлено КП

В Ноябрьске осудят бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в коррупционных преступлениях, совершенных в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что старший инспектор ДПС, остановив на дороге двух пьяных водителей, ввел их в заблуждение. Он сообщил, что может освободить одного из них, лишенного прав, от уголовной ответственности, а второму пообещал свое покровительство и беспрепятственное управление автомобилем даже будучи под градусом. Взамен за свою помощь он предложил продать ему машины по заниженной цене, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге мужчины продали автомобили за 15 и 30 тысяч рублей, что намного ниже рыночной стоимости. А затем полицейский продал их уже по нормальной цене и положил деньги в свой карман.

В итоге суд признал обоих водителей виновными по по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), а мужчину, лишенного прав, еще и по ч.1 264.1 УК РФ.

Что касается экс-полицейского, его будут судить сразу по трем статьям: ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).