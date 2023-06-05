Фото: ОМВД по Надымскому району

В Надымском районе пьяная автоледи вылетела с дороги и чудом не свалилась в овраг. Как сообщили в пресс-службе районного ОМВД, авария произошла 4 июня в промзоне поселка Пангоды.

- Установлено, что около 21:35 вечера 46-летний водитель, находясь за рулем «Киа», не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате ДТП женщина получила ушибы и была доставлена в Надымскую ЦРБ, где ей оказали разовую медицинскую помощь, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: ОМВД по Надымскому району

Освидетельствование показало, что на момент аварии женщина пребывала в алкогольном опьянении.

Сейчас по факту ДТП проводится административное расследование.

Отметим, что с начала года на ямальских дорогах произошло 2 417 ДТП, в которых 13 человек погибли и 114 получили травмы, в том числе 14 детей.