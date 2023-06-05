В Красноселькупском районе горят 12 гектаров леса

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале действует один природный пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, огонь охватил лес в Красноселькупском районе.

- Площадь пожара составляет 12 гектаров, очаг локализован, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, - кратко прокомментировал специалист ведомства.

Кроме того, он подчеркнул, что в случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямая линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).

Напоминаем, что с 26 мая в округе действует особый противопожарный режим, который подразумевает ряд ограничений. Жителям нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также проводить пожароопасные и огневые работы - сельскохозяйственные палы, сжигание стерни, пожнивных и порубочных остатков.