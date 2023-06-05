С начала года на Ямале родилось больше мальчиков, чем девочек

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В окружной службе ЗАГС подвели итоги работы за пять месяцев и поделились сведениями о количестве новорожденных и новоиспеченных молодоженов.

Так, с начала января в арктическом регионе зарегистрировано 1 220 новых семей и появились на свет 2 676 малышей, из которых 1 406 - мальчики и 1 270 - девочки.

В 854 семьях родились первые дети, в 965 - третьи или последующие малыши, а в 71 - шестые и последующие. Кроме того, за пять месяцев Ямал пополнился двумя десятками двойняшек.

Также в ведомстве отметили, что чаще всего впервые мамами на Ямале становятся девушки до 24 лет. А вот стать многодетными северянки решаются немного позже - в 30-34 года.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о самых редких имена, которые дали новорожденным в 2023 году.