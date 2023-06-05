Рецидивистка из Муравленко избила возлюбленного керамической кружкой

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В Муравленко осудили 26-летную местную жительницу, избившую возлюбленного керамической кружкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Все началось с того, что в январе в полицию позвонил диспетчер скорой помощи, он рассказал о поступившем в приемное отделение мужчине с раной головы.

- В ходе проверки выяснилось, что накануне у потерпевшего возник конфликт со своей ранее судимой сожительницей. Схватив керамическую кружку, она умышленно нанесла мужчине удар по голове, - прокомментировали в ведомстве.

Далее на северянку завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а заем суд признал ее виновной в совершении преступления.

Приговор вступил в законную силу 20 мая. Женщину приговорили к четырем месяцам лишения свободы условно, а также испытательному сроком на полгода.