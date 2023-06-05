В Салехарде 125 человек сдают ЕГЭ по физике и истории

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Салехардские одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет сдают 5 июня ЕГЭ по физике и истории. Как сообщили в региональном департаменте образования, продемонстрировать свои знания по физике решили 55 человек, по истории - 70.

Начался экзамен в 10.00. Сдать работу по физике надо будет через 3 часа и 55 минут, по истории - 3 часа и 30 минут.

Минимальный порог баллов уже установлен Рособрнадзором: по физике - 36 баллов, по истории - 32 балла.

Результаты экзамена ожидаются не позднее 21 июня. Ознакомиться с ними можно на портале «Госуслуги» и официальном портале Единого государственного экзамена. Для этого необходимо ввести свои ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ.