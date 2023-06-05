В Шурышкарском районе замдиректора школы наказали за жесткое падение ребенка на лестнице

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В Шурышкарском районе руководство школы привлекли к ответственности за травму ученика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что воспитанник МБОУ «Шурышкарская СОШ «Образовательный центр» упал на дневной прогулке и ударился лицом о ступеньку. В результате он получил травму в виде рваной губы, которая квалифицируется как легкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении замдиректора образовательной организации административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством прав и свобод обучающихся образовательных организаций). По итогам его рассмотрения должностному лицу назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Кроме того, прокурор направил в суд иск о взыскании в пользу ребенка моральной компенсации. Сейчас дело находится на рассмотрении.