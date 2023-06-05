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НовостиОбщество5 июня 2023 4:48

Главу администрации Газ-Сале привлекли к ответственности за дробление контракта

Это помогло избежать лишней конкуренции
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Главу администрации Газ-Сале наказали за дробление контракта. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

- Установлено, что в 2022 и 2023 годах глава села необоснованно разделила единую сделку на несколько контрактов, что привело к ограничению числа участников закупок, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес главе села представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административные дела по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика). По результатам их рассмотрения женщина привлечена к ответственности.

Кроме того, прокуратура потребовала от регионального Арбитражного суда признать договоры, заключенные между администрацией и юридическим лицом, недействительными. Сейчас дело находится на рассмотрении.