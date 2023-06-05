Житель Белоярска, участвующий в СВО, пообщался со школьниками и учителями

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Белоярске организовали встречу местных жителей с их земляком - участником СВО. Как рассказал глава Приуральского района Иван Сакал, беседа прошла в стенах школы. Боец пообщался педагогами и учениками, последние спрашивали про быт, климат, приходилось ли бывать в бою.

- Наш земля служит в батальоне «Кедр». Быт и снабжение налажены очень хорошо, есть все удобства, которые возможны в полевых условиях, - добавил управленец.

На вопрос о школьном предмете, который пригодился больше всего при несении службы, приуралец ответил, что это ОБЖ и физкультура.

Фото: Иван Сакал, соцсети

Также боец выразил большую благодарность за посылки с необходимой помощью и теплыми письмами. Все, что отправляют, всегда доходит до адресатов.

По окончании встречи школьный коллектив подарил северянину памятный подарок, сделанный своими руками.

В скором времени мужчина вновь вернется в зону проведения СВО.