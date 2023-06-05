В Лабытнанги установят новый мемориал на кладбище оленеводов

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги благоустроят кладбище оленеводов. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

- По просьбам старожилов города разработан проект благоустройства кладбища оленеводов. Для нас, старожилов, ветеранов важно сохранить память о семьях рода Терентьевых - оленеводы погибли в 1948 году от рук сбежавших в ходе бунта заключенных, - рассказала градоначальница.

Проект обновленной территории на грантовом конкурсе представила общественная организация ветеранов. В итоге идею поддержали и выделили на ее реализацию 1,2 миллиона рублей. Деньги пойдут на установку нового мемориала.

Фото: Марина Трескова, соцсети

- История Лабытнанги наполнена самыми разными событиями. Считаю, что молодые поколения горожан должны знать, как она складывалась из судеб людей, - добавила Марина Трескова.