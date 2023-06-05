Сотрудники МЧС внепланово проверили готовность Пельвожа к пожароопасному сезону

Фото: МЧС России по ЯНАО

Сотрудники отдела надзорной деятельности Салехарда организовали внеплановую проверку готовности поселка Пельвож к пожароопасному периоду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Основное внимание уделялось наличию минерализованной полосы, системе оповещения населения в случае ЧС, источникам противопожарного водоснабжения и оснащенности добровольных пожарных, которые первыми реагируют на сообщения о возгорании в населенном пункте.

Фото: МЧС России по ЯНАО

- С целью предотвращения распространения огня по периметру поселка обустроена минерализованная полоса, ширина которой в два раза больше требуемой и составляет порядка 25 метров, - отметили в ведомстве.

Также сотрудники провели инструктаж с жителями о соблюдении требований пожарной безопасности в пожароопасный период и рассказали порядок действий в случае возникновения огня.

Напоминаем, что с 26 мая на территории Ямала действует особый противопожарный режим.