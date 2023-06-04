Жителя Тарко-Сале, отказавшегося признать вину в убийстве супруги, отправили в колонию

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В Тарко-Сале осудили 24-летнего местного жителя, до смерти забившего супругу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло в мае 2021 года. Обвиняемый, поссорившись с женой, ударил ее несколько раз в область живота, после чего женщина скончалась.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, северянка умерла от закрытой травмы органов брюшной стенки. При это мужчина заявил правоохранительным, что он не виновен и не обирается нести никакой ответственности.

- Преступления, совершенные в условиях неочевидности, требуют проведения многочисленных экспертных исследований и иных следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, следователь выполнил комплекс мероприятий, итогом которых стало обвинение мужчины в совершении преступления, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал таркосалинца виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.