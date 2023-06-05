На Ямале 5 июня 2023 года будет тепло, но дождливо

Погода на Ямале на 5 июня Фото: Вера Зенина

В понедельник, 5 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, при натекании облачности до +18. Днем +16...+21 градус, местами +23...+28.

В Салехарде: облачно и дождь. Температура ночью +11 градусов, днем +16. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: