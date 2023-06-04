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НовостиПроисшествия4 июня 2023 7:36

На Ямале зафиксировано два природных пожара площадью более 25 гектаров

Спасатели борются с огнем
Марина Прохорова
Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

С приходом тепла на Ямале начали вспыхивать природные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- По данным на 4 июня, в округе действуют два очага природного пожара на площади 26,3 гектара, - прокомментировали в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного сезона на Ямале зарегистрировано восемь возгораний общей площадью 178,08 гектара.

Напоминаем, что перед началом сезона пожаров округ заключил контракты, согласно которым авиапатрулирование лесов будет вестись 2 060 летных часов. Кроме того, штат работников наземной службы пожаротушения был укомплектован на 100%.