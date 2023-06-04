Фото: администрация Надымского района

В поселениях Надымского района кипят работы по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Например, в Кутопьюгане подрядчик приступил к ремонту дорог, а в Правохеттинском приводят в порядок сквер им. В.П. Брыжахина.

В Пангодах во дворе дома №15 по улице Мира появится новая спортивно-игровая площадка. Работы, кстати, проведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» . Еще здесь, как и в остальных поселениях, установят флагшток.

Фото: администрация Надымского района

В Приозерном продолжается обустройство детской площадки возле школы. В этом году рабочие реализуют второй этап: уложат яркое покрытие из резиновой крошки, установят спортивный и канатный комплексы, топиарии, игровой городок «Корабль» и качели.

А тем временем в Надыме начался ремонт дорог на улицах Шаповалова и Сенькина.