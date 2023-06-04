На Ямале 4 июня 2023 года будет тепло, но ветрено

Погода на Ямале на 4 июня Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 4 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +20...+25, местами до +30, по западной половине до +15 градусов.

В Салехарде: облачно и дождь. Температура ночью +10 градусов, днем +18. Ветер 8-14 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: