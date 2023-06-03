В Губкинском простились с добровольцем, погибшем в СВО

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском простились с Никитой Ярковым, погибшем при исполнении воинского долга на территории проведения специальной военной операции. Молодого человека, выпускника Губкинской школы № 6, запомнили как скромного, отзывчивого, доброго и внимательного парня.

- Я была его учителем и классным руководителем. Добрый, воспитанный, очень скромный. Горжусь что его знала. Светлая память и вечный покой Никите - написала в соцсети Вконтакте Ольга Романова.

В администрации города сообщили, что Никита отправился в зону СВО добровольцем. До последних минут жизни он был верен присяге и Родине.

- Выражаем глубокие соболезнования близким Никиты. Губкинский скорбит - говорится в сообщении администрации.