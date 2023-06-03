На субботнике в Салехарде нашли «клад» с использованными батарейками и старыми покрышками

Фото: администрация Салехарда

Салехард присоединился к экомарафону «Зелёная Весна-2023». Как рассказали в администрации города, сегодня на уборку территорий города вышли сотрудники администрации, городская прокуратура, окружные департаменты, представители Ямальской школы кадрового резерва и сотрудники УМВД.

- Более тысячи человек наводили порядок в разных уголках Салехарда. Одна из убранных свалок – в районе шестой школы. «Горожане просили исправить ситуацию и убрать свалку возле школы №6 – сделали. Сегодня с коллегами провели там субботник, вывезли старые доски, пластик и другой мусор, – рассказал глава города Алексей Титовский.

Мэр считает, что генеральную уборку - «фишкой» салехардского лета-2023. И предложил проводить субботники каждую неделю.

Фото: администрация Салехарда

За сегодня участники марафона собрали порядка 120 кубических метров мусора, в том числе: строительный, ТКО, и различный металлолом. А возле гаражей «Лагуна» нашли «клад» с использованными батарейками и старыми покрышками. Опасные для экологии батарейки уже передали в экодом для дальнейшей утилизации.