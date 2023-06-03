Семь школьников из Ямала приехали на общероссийскую языковую стажировку в Китай

Фото: правительство ЯНАО

Школьники Ямала прибыли на общероссийскую языковую стажировку в Китай. С 1 по 27 июня семеро ребят из Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска будут углубленно изучать китайский язык в Чанчуньском университете.

- Школьники Ямала прибыли на общероссийскую языковую стажировку в Китай

Образовательная программа включает две дисциплины: практический курс китайского языка и лингвострановедение Китая. Часть занятий будет проводиться в специальном музыкальном классе с традиционными инструментами, в каллиграфическом классе и в зале чайной церемонии - рассказали в правительстве региона.

В стажировке участвуют 70 ребят со всей страны и 10% из них ямальцы. Ребят отбирали по уровню владения китайским языком. Все участники стажировки изучали его как дополнительный в рамках внеурочной деятельности. После прохождения стажировки каждый участник получит именной сертификат от Чанчуньского университета и Центра педагогического мастерства.