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НовостиОбщество3 июня 2023 2:21

На Ямале максимальная температура воздуха 3 июня достигнет +25 градусов

Местами термометр покажет лишь +1 °С
Виктория Терина
На Ямале максимальная температура воздуха 3 июня достигнет +25 градусов

На Ямале максимальная температура воздуха 3 июня достигнет +25 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 3 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +6..... +11 градусов, днем потеплеет до +20.... +25, а местами лишь до +1.

В Салехарде ожидается малооблачная и теплая погода. Ветер до 4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12, днем +16...+20 градусов.

Более подробно о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО