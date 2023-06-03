На Ямале максимальная температура воздуха 3 июня достигнет +25 градусов Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 3 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +6..... +11 градусов, днем потеплеет до +20.... +25, а местами лишь до +1.

В Салехарде ожидается малооблачная и теплая погода. Ветер до 4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12, днем +16...+20 градусов.

Более подробно о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.