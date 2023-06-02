В Салехарде заработала ферма по выращиванию раков

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде заработала ферма по выращиванию австралийского красноклешневого рака. Данная идея принадлежит индивидуальному предпринимателю Николаю Пронькину, открыть свое дело бизнесмену помог грант «Агростартап», полученный в прошлом году.

Выбор в пользу этого вида членистоногих был не случаен. Набрать вес до 50-60 граммов особь австралийского рака может всего за полгода, при этом товарная масса составляет от 100 граммов и выше. Также к преимуществам вида можно отнести неприхотливость, жизнестойкость и быструю адаптацию к различным параметрам воды.

- Все необходимое оснащение, а это емкости, оборудование для очистки и аэрации воды, водонагреватели уже закуплены, установлены и отлажены. Буквально десять дней назад в резервуар была запущена первая партия молодых рачков. Более двух тысяч особей доставили самолетом из Адыгеи, - рассказал Николай Пронькин.

В этом году фермер планирует выпустить первые 360 килограммов продукции. Каналы сбыта раков уже определены - это торговые точки и предприятия общественного питания в окружной столице.