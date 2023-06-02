Ямальцев приглашают поучаствовать в юбилейном Грушинском фестивал

Фото: Грушинский фестиваль, соцсети

Жители Ямала могут принять участие в юбилейном Грушинском фестивале, который пройдет с 29 июня по 2 июля на Мастрюковских озерах в Самарской области.

Прием заявок в первый онлайн-тур продлится с 1 по 20 июня. Также принять участие в первом туре можно офлайн, на поляне. Заявки будут приниматься в шатре Инфоцентра с 29 июня по 30 июня. Участвовать в первом туре можно только один раз: либо онлайн, либо офлайн на поляне

С 29 июня по 1 июля проходят первый, второй и третий туры конкурса на фестивальной поляне. Участие во вором и третьем турах возможно только в очном формате.

Кстати, сам конкурс проводится в нескольких номинациях: автор стихов и музыки, поэт, автор музыки, исполнитель, дуэты и ансамбли.

Председателем творческого жюри станет известный исполнитель Вадим Егоров. Также участие в фестивале примут и другие знаменитые личности: народный артист России Олег Митяев, Вадим Мищук, Елена Фролова и так далее.

50-й юбилейный Грушинский фестиваль станет событием в культурной жизни региона. Гости смогут посетить поляну, на которой воссоздадут атмосферу 70-х годов. Там можно будет послушать песни именитых бардов, сделать снимок в ретро-фотозоне, узнать о развитии движения авторской песни в стране, познакомиться с представителями клубов и фестивалей авторской песни из самых разных регионов.

Кроме того, на поляне будет представлена галерея «Пять поколений Лауреатов Грушинского», а также галерея «Легенды Грушинского» о знаменитых ушедших бардах.

А еще в программе фестиваля есть спектакль «Райские яблоки», посвященный 85-летию Владимира Высоцкого, проект «Поет Поляна!», кулинарное шоу «Байки из топора», парусная регата, футбольный матч, гонки на байдарках и прочие мероприятия.

Традиционный ночной гала-концерт на гитаре состоится в ночь с 1 на 2 июля. Будут работать 14 концертных площадок. Расписание концертов опубликуют накануне фестиваля на сайте.

Для гостей будут работать фуд-корт и ярмарка, скважины с питьевой водой, а для тех, кто планирует приехать на машине, сделают парковку.

Всю информацию о фестивале и подготовке к нему можно будет найти на официальном сайте и в социальной сети.