Глава ямальского следкома велел разобраться с УК «Престиж», на которую пожаловались жильцы дома в Лабытнанги

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Руководитель ямальского следкома Андрей Егоров поручил организовать процессуальную проверку по факту жалобы, поступившей от жителей Лабытнанги. Горожане сообщили о нарушении их жилищных прав.

Началось все с того, что на личный прием к руководителю ведомства обратились жители дома №35 на улице Магистральная. По словам людей, управляющая компания «Престиж» никак не выполняет своих обязательств, из-за чего их двухэтажный дом находится в плачевном состоянии.

- По сообщению инициативной группы, дом 1986 года постройки требует незамедлительного ремонта, так как из-за протекания канализационных стоков повреждены его сваи, разрушено крыльцо, имеется смещение балконов. Все это делает проживание в доме небезопасным. Неоднократные обращения граждан в уполномоченные органы результатов не принесли, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас этим делом занимается руководитель городского следственного отдела Дмитрий Боровиков. Он должен представить Андрею Егорову доклад о предварительных и окончательных результатах проверки, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан.