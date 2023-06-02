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В Салехард прибудет ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщили в пресс-службе Салехардской епархии РПЦ.

Также там напомнили, что, с мая по сентябрь ковчег с мощами совершает паломничество во все 89 субъектов страны и побывает в ста городах. Благословение на это дал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

с мая по сентябрь 2023 года по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 100 городов России совершает паломничество во все 89 субъектов страны. Об этом в интервью Медиацентру "Салехард"

- Очень важно, чтобы каждый смог попросить помощи у этого великого святого, в том числе и о наших сражающихся воинах, - отметил Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай.

Ковчег с мощами прибудет в окружную столицу в конце июля. Установить его планируется в Храме Петра и Павла, куда смогут попасть все верующие.

Также пройдут крестный ход и богослужения с молитвой о защитниках Родины. Считается, что святой - покровитель воинства.