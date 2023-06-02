В Салехарде откроется летняя библиотечная площадка, где ждут всех желающих

Фото: Национальная библиотека Ямала

С 6 июня в Салехарде откроется летняя библиотечная площадка «Место чтения». Она разместится на площади Культурно-делового центра и будет доступная для всех желающих.

Организуют площадку работники Национальной библиотеки Ямала. В этом году ее темой стал «Пикник с книгой».

- Горожане смогут ознакомиться с периодическими изданиями, почитать интересную литературу на свежем воздухе и взять понравившуюся книгу домой из буккроссинга, - рассказали в библиотеке.

Фото: Национальная библиотека Ямала

Кроме того, участников ждут творческие мастерские, настольные и подвижные игры и пикники с книгой.

Площадка будет работать каждый вторник и четверг с 15:00 до 18:00.