Катер «Роман Ругин» отправляется на ремонт: ямальцам придется пользоваться другим маршрутом

Фото: Новоуренгойская транспортная прокуратура

Пострадавший от столкновения с теплоход «Дельта» катер «Роман Ругин» отправляется на ремонт, который продлится неделю. В связи с этим ямальцы столкнутся со временными неудобствами - им предстоит пользоваться другим маршрутом.

- Для обеспечения транспортной доступности пассажирам предлагается воспользоваться альтернативным маршрутом Березов - Салехард - Мужи и обратно, - сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Напоминаем, что инцидент произошел сегодня. Теплоход «Дельта», проходя между земснарядом «Иртышский-504» и пассажирским причалом АО «Северречфлот», совершил навал на теплоход «Роман Ругин». В итоге у последнего оказались выбиты два стекла и деформирована стойка.

Произошедшим уже заинтересовалась Новоуренгойская транспортная прокуратура.