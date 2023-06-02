Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги увеличили число рабочих мест для подростков. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

- В этом году мы смогли увеличить количество рабочих мест до 400, в прошлом сезоне их было 314. В дополнение центром занятости населения предоставлено еще 33 места, - отметила градоначальница.

Сделано это по просьбе самих ребят и их родителей - молодежь не прочь потрудиться. Возможность почувствовать себя самостоятельными и использовать заработанные средства по своему усмотрению привлекает многих подростков, поэтому спрос на рабочие места только растет.

Фото: Марина Трескова, соцсети

- Главное для меня и моих коллег - обеспечить занятость ребят в каникулярное время, вовлечь в полезную деятельность, оберегая от необдуманных поступков, и помочь их семьям, - подчеркнула Марина Трескова.