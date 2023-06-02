В Правохеттинском началась реконструкция стелы на въезде в поселок

Фото: администрация Надымского района

В Правохеттинском началась реконструкция стелы, установленной на въезде в поселок. Как отметили в администрации Надымского района, работы ведутся в рамках проекта «Уютный Ямал» - инициатива была предложена жителями в прошлом году и прошла конкурсный отбор.

- Подрядчик уже закупил все необходимые материалы и приступил к демонтажу старых плит и ограждения. Позже покрытие на площадке переделают, а саму стелу реконструируют. Завершить работы планируется этим летом, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Надымского района

Кстати, работы по благоустройству в рамках «Уютного Ямала» выполнят и в других поселениях района. Так, в Ягельном сразу три дома украсят муралы, в Заполярном продолжат создавать аллею городов-героев «Дорогами Победы», а в Ныде закупят новогодние украшения.

Напоминаем, что сбор предложений продлится до 10 июня. На данный момент ямальцы предложили уже более трехста инициатив.