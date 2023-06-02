В Салехарде около речного вокзала столкнулись два теплохода

Фото: Новоуренгойская транспортная прокуратура

В Салехарде произошел инцидент с двумя теплоходами. Подробности рассказали в пресс-службе Новоуренгойской транспортной прокуратуры.

- На седьмом километре реки Полуй теплоход «Дельта», проходя между земснарядом «Иртышский-504» и пассажирским причалом АО «Северречфлот», совершил навал на пассажирский теплоход «Роман Ругин», - прокомментировали в ведомстве.

В итоге у теплохода «Роман Ругин» оказались выбиты два стекла и деформирована стойка.

Фото: Новоуренгойская транспортная прокуратура

К счастью, пострадавших в этом происшествии нет, вред окружающей среде не причинен.

На данный момент транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности судоходства.