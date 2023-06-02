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НовостиНедвижимость2 июня 2023 6:56

В Надыме открытие ветлечебницы запланировано на конец лета

В здании идут активные работы
Марина Прохорова
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ветеринарная больница в Надыме скоро распахнет свои двери. Как отметили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, еще в ноябре у здания были только сваи, а теперь это уже просторное помещение.

Площадь новой лечебницы составляет почти 200 метров квадратных. Внутри здания стены выполнены из стекломагнезитового листа, устойчивого к плесени и грибкам, а еще он обладает грязеотталкивающими и эстетическими свойствами. Потолки в помещениях - подвесные, они также устойчивы к влажной уборке и применению дезинфекторов. Главный вход в ветеринарный пункт оборудуют пандусом для маломобильных групп населения.

Завершить все работы планируется в августе.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Напоминаем, что построить ветеринарный пункт надымчане попросили губернатора во время его поездки по округу.