В Новом Уренгое врач-травматолог поликлиники №1 переехал в другое помещение

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Новоуренгойская ЦГБ сообщила о переезде врача-травматолога поликлинике №1 в другое помещение. Он будет принимать пациентов в том же здании, но в кабинете №125.

Кстати, если пациенту трудно передвигаться, он может доехать от центрального входа в больничный комплекс до поликлиники на служебной машине. Кроме того, нуждающиеся в инвалидной коляске могут обратиться за ней к администратору.

Также в медучреждении напомнили, что врачи работают ежедневно, кроме воскресенья. Они принимают пациентов с 08.00 до 18.00 в будние дни и с 08.00 до 16.00 в субботу.

Напоминаем, что с 1 июня городска больница перешла на летний режим работы. Ознакомиться с подробным графиком работы специалистов и колл-центра и можно по ссылке.