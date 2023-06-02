В столовой тазовской школы-интерната нашли продукты с плесенью и истекшим сроком годности

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Тазовская прокуратура выявила серьезные нарушения в столовой районной школы-интерната. Как рассказали в пресс-службе ведомства, организация, отвечающая за питание детей, хранила на кухне продукты, место которым уже давно в помойном ведре.

- Установлено, что тазовское потребительское общество, оказывающее услуги по организации горячего питания в образовательном учреждении, хранило продукты с истекшим сроком годности и покрытые плесенью, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор внес представления предпринимателю и директору образовательной организации, а также возбудил в отношении председателя совета общества административное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП (нарушение требований технических регламентов, создавших угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан).

В итоге все выявленные нарушения были устранены, просроченная продукция уничтожена, а виновные должностные лица понесли наказание.