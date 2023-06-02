Знакомство в соцсети обернулось для ноябрянки кражей, побоями и изнасилованием

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Ноябрьский суд готовится рассмотреть уголовное дело с участием жителя Пермского края 1989 года рождения, обвиняемого в краже и изнасиловании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло в ночь с 1 на 2 марта. Тогда две женщины пригласили в гости двух мужчин, с которыми накануне познакомились в социальных сетях, но веселье пошло не по плану.

- В ходе распития алкоголя обвиняемый украл у одной из горожанок сотовый, после чего избил ее и изнасиловал, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. Мужчину будут судить сразу по трем статьям: п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).