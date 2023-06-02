Глава Нового Уренгоя рассказал, какие образовательные учреждения строятся в городе для детей

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В День защиты детей глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал о том, какие образовательные учреждения строятся в городе для ребятишек.

Так, сейчас специалисты заканчивают работу над Арктическим лицеем - самой большой школе на Ямале. Завершается обустройство спортзалов, бассейна, корта и арт-модуля на 600 мест.

- Я такой школы еще не видел. Крутость зашкаливает, - отметил градоначальник.

Школа в Тундровом немного поменьше - на 800 учеников. Но по оснащению не уступает: бассейн, зал хореографии, два блока с теплым переходом, зимний сад.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

А еще летом начнется ремонт в МЦ «Молодежный». По окончании работ это будет «Северный характер-2»: горожане смогут заниматься боксом, мини-футболом, волейболом, гимнастикой, силовыми тренировка и ОФП .

- На Ямале есть все для детей. Ребята, учитесь, тренируйтесь, развивайтесь, - сказал градоначальник.