В Ноябрьске с 90-летием поздравили ветерана и труженицу тыла Ольгу Коваленко

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске поздравили ветерана и труженицу тыла Ольгу Коваленко, которой 1 июня исполнилось 90 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сказать имениннице теплые слова захотел и глава города Алексей Романов. Вместе с наилучшими пожеланиями и подарком он передал женщине и памятный адрес от президента Владимира Путина.

Фото: администрация Ноябрьска

Ольга Алексеевна также не оставила гостей без подарков и вручила им приятные сувениры, которые вяжет сама.

- Говорит, что не может сидеть, сложа руки. Вот такое оно поколение победителей и неугомонных тружеников, - отметили в мэрии.

Фото: администрация Ноябрьска

Ольга Коваленко родилась в деревне Чугунаево Нижнетавдинского района Тюменской области. Во время Великой Отечественной войны ребенком работала в колхозе имени Ленина.

За свою жизнь северянка воспитала четырех детей, имеет семь внуков и пять правнуков.