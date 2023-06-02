В Новом Уренгое активисты изготовили для бойцов СВО первые носилки-волокушки

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В Новом Уренгое активисты «Мастерской добра» изготовили для бойцов СВО первые носилки-волокушки. Об этом рассказала председатель Новоуренгойского отделения «Союза женщин России» и руководитель штаба «Сердце цвета хаки» Оксана Бескоровайная.

- Спасибо всем за помощь и поддержку! Только вместе и сообща, единой командой возможно решить любую задачу. Мы обязательно справимся, - поблагодарила она всех причастных.

В связи с наступлением сезона отпусков в строю «Полевой кухни-89» помощников поубавилось, но работа добровольцев не останавливается: они продолжают готовить сухие супы для ребят, а в штабе «Сердце цвета хаки» женщины плетут маскировочные сети, собирают средства на покупку дорогостоящего оборудования и принимают адресные посылки для военнослужащих.

Фото: Новоуренгойское отделение «Союза женщин России»

Кстати, горожане, желающие помочь в плетении сетей, теперь могут сделать это после работы - до 20.00. Штаб расположен на улице Надымская, д. 3 и открыт ежедневно.