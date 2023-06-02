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НовостиОбщество2 июня 2023 2:08

Ямал возглавил рейтинг регионов по цифровой трансформации

Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на конференции ЦИПР
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Ямал возглавил рейтинг регионов по цифровой трансформации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на конференции ЦИПР - крупнейшем мероприятии, посвященном обсуждения новых инициатив и предложений в этой сфере.

Отметим, что вместе с Ямалом в пятерку результативных регионов вошли Тульская и Белгородская области, Югра и Республика Татарстан.

Ямал на конференции представляют руководитель цифровой трансформации региона, замгубернатора и руководитель аппарата губернатора Ирина Новоселова, директор окружного департамента информационных технологий и связи Константин Оболтин и заместитель руководителя аппарата губернатора Дмитрий Шмелев. В рамках ЦИПР Ирина Новоселова выступит в качестве эксперта на сессии «топ-5 советов для лидеров цифрового развития».

Закрепиться в числе лидеров округу позволил высокий уровень цифровой зрелости социально значимых отраслей экономики. Так, жителям доступны различные государственные сервисы и около 1 500 госуслуг в электронном виде.

Кроме того, поддерживаются и инициативы жителей по запуску новых цифровых решений. По просьбе многодетной мамы из Салехарда, которая обратилась с предложением к губернатору во время прямой линии, создали портал окружных мер поддержки «Социальный навигатор ЯНАО».