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Ямал возглавил рейтинг регионов по цифровой трансформации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на конференции ЦИПР - крупнейшем мероприятии, посвященном обсуждения новых инициатив и предложений в этой сфере.

Отметим, что вместе с Ямалом в пятерку результативных регионов вошли Тульская и Белгородская области, Югра и Республика Татарстан.

Ямал на конференции представляют руководитель цифровой трансформации региона, замгубернатора и руководитель аппарата губернатора Ирина Новоселова, директор окружного департамента информационных технологий и связи Константин Оболтин и заместитель руководителя аппарата губернатора Дмитрий Шмелев. В рамках ЦИПР Ирина Новоселова выступит в качестве эксперта на сессии «топ-5 советов для лидеров цифрового развития».

Закрепиться в числе лидеров округу позволил высокий уровень цифровой зрелости социально значимых отраслей экономики. Так, жителям доступны различные государственные сервисы и около 1 500 госуслуг в электронном виде.

Кроме того, поддерживаются и инициативы жителей по запуску новых цифровых решений. По просьбе многодетной мамы из Салехарда, которая обратилась с предложением к губернатору во время прямой линии, создали портал окружных мер поддержки «Социальный навигатор ЯНАО».