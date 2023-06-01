Стало известно, кем современные школьники хотят стать в будущем и что думают об этом их родители

Фото: ПАО «МТС»

Аналитики сервиса «МТС Исследования» изучили мнения среди школьников и выяснили, кем они хотят стать в будущем.

Оказалось, что наиболее престижными ребята считают профессии в области медиабизнеса, блогинга и кинопроизводства – 35%. На втором месте по популярности находятся специальности в сфере медицины и биотехнологий – 28%. На третьем месте в списке самых популярных направлений по мнению детей – информационные технологии, 20%.

Наименее перспективными дети считают индустрии моды и красоты – 8%, а также права – 4%.

Что касается родителей, подавляющее большинство, а именно 29%, отметили, что желают видеть своих детей в ИТ-сфере – разработка и кибербезопасность. Еще 23% родителей хотели бы, чтобы их чада стали медиками, 16% – специалистами на производстве и в промышленности, а 8% считают перспективной для своих детей туристическую отрасль.

– Юное поколение справедливо считает креативные индустрии максимально перспективным сегментом с точки зрения карьерных перспектив. Школьники стремятся найти профессии, которые сочетают в себе их индивидуальные интересы и таланты, чтобы получать удовольствие от работы и одновременно достигать материального успеха, – говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ сотового оператора Ольга Юркова.

Также она отметила, что для родителей важнее традиционные критерии, такие как высокий уровень заработной платы и стабильность. Но, несмотря на различия в подходах, обе стороны признают важность цифровых технологий - в том числе потому, что в современном мире ИТ-навыки и знание цифровых инноваций становится критическим преимуществом для входа молодых специалистов в самые перспективные отрасли экономики.

По мнению 53% детей и 58% родителей определяющим фактором при выборе профессии является персональный интерес и личностные качества человека. Однако 36% взрослых уверены, что важно ориентироваться и на внешние факторы - ситуацию на рынке труда, развитие экономики, – и выбирать профессии, которые будут востребованы в будущем. Главный аргумент родителей при выборе профессии - перспектива стабильного высокого дохода.

Школьникам меркантильность тоже не чужда, 25% детской опрошенной аудитории важнейшим аргументом при выборе будущей деятельности обозначали высокий уровень заработной платы, 12% отметили важность наличие больших перспектив на рынке труда, и только 15% задумываются при выборе профессии о возможности помочь другим людям.

Кстати, пользователи образовательной платформы МТС «Поколение М» могут познакомиться с основными современными технологиями, научиться применять их для своего личностного развития и хобби, сохраняя баланс между обучением и развлечением.