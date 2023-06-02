На Ямале 2 июня 2023 года поднимется сильный ветер

Погода на Ямале на 2 июня Фото: Вера Зенина

В пятницу, 2 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем по западу преимущественно без осадков, местами гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, при натекании облачности до +18. Днем +18...+23 градуса, местами до +13.

В Салехарде: облачно и дождь. Температура ночью +10 градусов, днем +18. Ветер 8-14 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: