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НовостиПроисшествия2 июня 2023 0:00

На Ямале 2 июня 2023 года поднимется сильный ветер

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 2 июня 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 2 июня

Погода на Ямале на 2 июня

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 2 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем по западу преимущественно без осадков, местами гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, при натекании облачности до +18. Днем +18...+23 градуса, местами до +13.

В Салехарде: облачно и дождь. Температура ночью +10 градусов, днем +18. Ветер 8-14 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: