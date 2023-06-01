Фото: «Поезд Победы», соцсети

В Лабытнанги приедет уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Посетить исторический эшелон жители смогут с 7 по 9 июня, но перед этим надо пройти регистрацию.

Благодаря экспозициям северяне перенесутся в годы Великой Отечественной войны. А проведет посетителей по маршруту аудиогид Лидия - собирательный образ поколения, юная советская девушка, которая делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления и опытом Победы.

В 1941-м ей девятнадцать: она пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза. Вместе с Лидией, вместе с ее прототипами - нашими предками - посетители пройдем путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина и смогут увидеть войну глазами свидетелей тех страшных и героических событий.

- Музей «Поезд Победы» - это сплав традиции и новаторства, сочетание современных технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Это своеобразная машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое, и железнодорожный состав несет их по дорогам войны через испытания и потери - к Победе, - рассказали организаторы.