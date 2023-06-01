Житель Ноябрьска взял в кредит более 5 миллионов рублей и перевел их мошеннику Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель 1967 года рождения, ставший жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что на его имя хотят оформить кредит и выполнил все, что ему велел аферист.

- Установлено, что заявителю в мессенджере позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на его имя. После долгого разговора потерпевший оформил кредиты в разных банках и с помощью присланных злоумышленниками QR-кодов перевел ему все средства, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге мужчина лишился взятых в кредит 5 миллионов 208 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.