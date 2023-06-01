В Ноябрьске на несколько месяцев отключили уличное освещение

Фото: администрация Ноябрьска

В связи с наступлением сезона белых ночей в Ноябрьске на два с половиной месяца отключили уличное освещение. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Фонари не будут гореть на улицах города с 1 июня до 10 августа. Но, если установится пасмурная и дождливая погода, то график поменяют, - сообщили в мэрии.

Например, в прошлом году уличное освещение включили уже 22 июля.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что в Ноябрьске до конца лета перекрыли участок проезда на проспекте Мира. Для жителей первого микрорайона организован временный проезд с улицы Дзержинского. Работы на проспекте стартовали в начале мая.