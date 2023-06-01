Отопление в домах салехардцев отключат до конца недели Фото: Вера Зенина

На Ямале постепенно завершается отопительный сезон. Так, первым отопление отключили югу региона: в Ноябрьске отопительный сезон завершили 27 мая, в Муравленко - 29 мая, следом приостановили работу котельные в Тарко-Сале, Ханымее, Халясавее и Шурышкарском районе. Накануне подачу тепла прекратилась в Губкинском, Пурпе и деревне Харампур.

В Салехарде батареи пока продолжают греть, но долго это не продлится. Отопительный сезон планируется завершить до конца недели.

- Решения об отключении отопления принимают органы местного самоуправления. Законодательство позволяет завершить отопительного сезон, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней превышает +8 градусов. Учитывая наш северный климат и переменчивую погоду, энергетики не спешат с полной остановкой котельных и промывкой сетей тепловодоснабжения, - рассказал заместитель директора департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Виталий Зиангиров.

Напоминаем, что в прошлом году отопительный период закончился 16 июля и начался уже с 20 августа.