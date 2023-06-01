Фото: Елена Молдован, соцсети

В Муравленко открылся детский сад «Ладушки». Об этом сообщила глава города Елена Молдован.

- Открытием нового детского сада мы дали старт празднику детства! Наши малыши пришли в «Ладушки» в Год знаний, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым. Ощущаю чувство гордости за Ямал и наш город, - сказала градоначальница.

В «Ладушки» будут ходить бывшие воспитанники деревянных садов «Буратино», «Золушка» и «Дюймовочка». Учреждение рассчитано на 12 групп для 230 маленьких муравленковцев, в том числе до трех лет.

Фото: Елена Молдован, соцсети

Каждый метр пространства подстроен под ребятишек, начиная с правильных форм мебели и заканчивая оформлением. Бассейн, театральная студия, отделение хорового вокала, центр раннего физического развития, система STEM WALL, сенсорный комплекс «Алма», интерактивная книга Sky и многое другое создадут для детей самые комфортные условия.

Также при строительстве особое внимание уделили безопасности - на входе установлена «умная» система распознавания лиц.