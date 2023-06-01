Более трех тысяч ямальских выпускников написали ЕГЭ по математике

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Ямальские одиннадцатиклассники, выпускники прошлых лет и обучающиеся колледжей, которые планируют продолжить учебу в вузах, написали один из обязательных экзаменов ЕГЭ - математику базового и профильного уровней. Как сообщили в региональном департаменте образования, знания по этому предмету продемонстрировали 3 138 человек, из них 3 104 - выпускники текущего года.

Результаты экзамена по базовому уровню ожидаются не позднее 15 июня, по профильному - не позднее 16 июня. Узнать их можно в местах подачи заявлений на ЕГЭ, через ГИС «Образование Ямала», а также с помощью сервиса проверки результатов.

- Порядок проведения ЕГЭ не изменился, но в контрольно-измерительных материалах по большинству учебных предметов есть новшества. Они вносятся на федеральном уровне и известны с ноября, - говорит первый заместитель директора департамента образования Ямала Сергей Бойченко.

Минимальные баллы для получения аттестата утверждены Рособрнадзором. Так, по русскому языку необходимо набрать 24 балла, а по математике - 7 баллов (базовый уровень).