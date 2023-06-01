В День защиты детей маленьких пациентов Тарко-Салинской ЦРБ навестили Крокодил Гена и Чебурашка

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В День защиты детей маленьких пациентов Тарко-Салинской ЦРБ, проходящих лечение в стационаре, навестили мультяшные герой - Крокодил Гена и Чебурашка. Это оказался подарок ребятам от главы Пуровского района Антона Колодина.

- Вкусные наборы с фруктами, соками и сладостями получили пациенты педиатрического, инфекционного и хирургического отделений и дети с ограниченными возможностями здоровья, - отметили в мэрии.

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Кстати, по мнению педиатров, радостные эмоции - важная составляющая эффективного лечения. Поэтому сегодня ребята стали чуточку ближе к выздоровлению.

Вместе с мультяшными героями с праздником детей поздравили заместитель главы района по вопросам социального развития Ирина Заложук и начальник управления социальной политики Светлана Котлярова.